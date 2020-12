Maria De Filippi sulla Cuccarini: «Le sue posizioni sovraniste? Per me è stata un’ingenua» (Di martedì 15 dicembre 2020) Maria De Filippi difende Lorella Cuccarini, ma la toppa è peggiore del buco. La difesa d’ufficio della signora Costanzo nei confronti della showgirl solleva parecchie perplessità. Lascia intendere che la Cuccarini non ha idee sovraniste, ma semmai è “ingenua”. “La reputo una mia collega, non solo una prof di danza. Penso che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci. Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma”. Così Maria De Filippi, in un’intervista oggi sul Corriere della Sera, parla della nuova maestra di Amici, Lorella Cuccarini, commentando le polemiche legate alle esternazioni politiche dell’ex ballerina di Fantastico. “L’ho sentita realmente interessata al progetto, è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020)Dedifende Lorella, ma la toppa è peggiore del buco. La difesa d’ufficio della signora Costanzo nei confronti della showgirl solleva parecchie perplessità. Lascia intendere che lanon ha idee, ma semmai è “ingenua”. “La reputo una mia collega, non solo una prof di danza. Penso che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci. Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma”. CosìDe, in un’intervista oggi sul Corriere della Sera, parla della nuova maestra di Amici, Lorella, commentando le polemiche legate alle esternazioni politiche dell’ex ballerina di Fantastico. “L’ho sentita realmente interessata al progetto, è ...

