La sobrietà digitale al servizio di una ripresa ecosostenibile

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti”: l’accorato appello lanciato da Papa Francesco in occasione della storica enciclica Laudato sì risuona ancora forte a più di cinque anni di distanza in un mondo che, oltre a essere profondamente cambiato e drammaticamente stravolto dall’impatto della pandemia, ancora deve affrontare gli effetti e le cause profonde della crisi climatica. Il Santo Padre richiama tutti a questa consapevolezza: fedeli e non, donne e uomini, cittadini e imprese. La lotta al cambiamento climatico e la riduzione dell’impatto dell’uomo sull’ecosistema che abita devono diventare una priorità, tanto per i più alti tavoli istituzionali quanto per la coscienza collettiva. Il 12 dicembre è stato il quinto anniversario della firma dell’Accordo di Parigi sul clima, l’intesa siglata da 195 Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti ...