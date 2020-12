In coma per arresto cardiaco: bene tocilizumab (Di martedì 15 dicembre 2020) Pazienti in coma rianimati dopo un arresto cardiaco extra-ospedaliero: studio dimostra i benefici del trattamento con tocilizumab I pazienti in coma rianimati dopo un arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) che hanno ricevuto un’infusione di tocilizumab, un anticorpo che blocca i recettori dell’interleuchina-6 (IL-6), hanno ridotto la risposta infiammatoria sistemica e la lesione cardiaca. Sono i risultati… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Pazienti inrianimati dopo unextra-ospedaliero: studio dimostra ifici del trattamento conI pazienti inrianimati dopo unextra-ospedaliero (OHCA) che hanno ricevuto un’infusione di, un anticorpo che blocca i recettori dell’interleuchina-6 (IL-6), hanno ridotto la risposta infiammatoria sistemica e la lesione cardiaca. Sono i risultati… L'articolo Corriere Nazionale.

Holygod281 : @Gianskrt E anche questa volta si vota per Madame,Coma Cose,Gaia ed Elodie - manuel89601317 : @FlagAnthemGuy @fattoquotidiano Il padre di un collega dopo il vaccino antinfluenzale è stato male(2giorni),portato… - moonylvpin_ : Ma vogliamo parlare della scena della 5x06 in cui Rumple ringrazia Belle? Perché se non fosse stato per lei si sare… - roxy916s : @Romanista24 @coma_girl @Nome__Cognome Ma infatti mica a casa per carità me viè a bussà subito. - Maz67Salvo : @Reggina_1914 Complimenti al DS per la grande squadra messa a disposizione del mister, che adesso ne pagherà le con… -