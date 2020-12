Gruber: “Meglio Conte o Renzi?”, De Benedetti attacca entrambi [VIDEO] (Di martedì 15 dicembre 2020) De Benedetti, durante la trasmissione Otto e mezzo, ha detto che scegliere tra Conte o Renzi è come decidere dove essere tumulati. “È una domanda per sapere se preferisco essere tumulato a Torino o a Dogliani. Stiamo sempre parlando di bare“. Con queste parole l’imprenditore Carlo De Benedetti, in collegamento con la trasmissione Otto L'articolo Gruber: “Meglio Conte o Renzi?”, De Benedetti attacca entrambi VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) De, durante la trasmissione Otto e mezzo, ha detto che scegliere traè come decidere dove essere tumulati. “È una domanda per sapere se preferisco essere tumulato a Torino o a Dogliani. Stiamo sempre parlando di bare“. Con queste parole l’imprenditore Carlo De, in collegamento con la trasmissione Otto L'articolo: “?”, Deproviene da www.meteoweek.com.

SardusAutocton : @AugustoMinzolin Qualunque governo succube di Bruxelles, o meglio dei kapò tedeschi, per la #Gruber è il massimo. - gabri_it : @pandabianco @mariogiordano5 hai ragione, meglio la Gruber ?? - GiancaGuarin : @ladyonorato @vicevongola Discorso di De Benedetti a parte, ma non siete capaci di attaccare frontalmente e pubblic… - MarcoSenatore75 : @meb La Gruber direbbe che morire di fame è meglio che far parte di una plebe, di una folla, di un’area esterna al… - GVerganti : Se Renzi fa cadere questo governo, guadagna molti punti di consenso, nonostante la Gruber e stasera la Palmerini. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruber Meglio Ho guardato Andrea Orlando nel salotto di Lilli Gruber. E ho ricavato due deduzioni Il Fatto Quotidiano Gruber: “Meglio Conte o Renzi?”, De Benedetti attacca entrambi [VIDEO]

De Benedetti, durante la trasmissione Otto e mezzo, ha detto che scegliere tra Conte o Renzi è come decidere dove essere tumulati. Per Natale il Signore ci liberi dal Covid e da questo governo (bocciato persino da De Benedetti)

Tutto avrei pensato nella vita meno che dovere battere le mani a Carlo De Benedetti. Però ieri sera vedendolo su Otto e mezzo da Lilli Gruber ... De Benedetti, durante la trasmissione Otto e mezzo, ha detto che scegliere tra Conte o Renzi è come decidere dove essere tumulati.Tutto avrei pensato nella vita meno che dovere battere le mani a Carlo De Benedetti. Però ieri sera vedendolo su Otto e mezzo da Lilli Gruber ...