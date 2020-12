Galli: "L'Europa si blinda, noi continuiamo col tira e molla: rischiamo una ripresa gagliarda" (Di martedì 15 dicembre 2020) “L’Europa si blinda, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito”. A parlare sulle pagine di Repubblica è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. Interpellato sulle nuove restrizioni al vaglio del governo per le imminenti festività, lo scienziato afferma: “L’idea migliore? Mi sembra evidente. L’ho detto tante volte ... L’impressione è che, appena si dà un minimo segnale di rilassamento delle misure, la gente si prenda il braccio e non solo il dito”. E sulla ripresa dei contagi, l’infettivologo sottolinea: “rischiamo una ripresa gagliarda della seconda ondata e di vanificare tutti i sacrifici fatti. E questo su e giù, questo apri e chiudi mi sembra finisca per danneggiare l’economia più di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “L’si, da noi continua il. In troppi non hanno capito”. A parlare sulle pagine di Repubblica è Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. Interpellato sulle nuove restrizioni al vaglio del governo per le imminenti festività, lo scienziato afferma: “L’idea migliore? Mi sembra evidente. L’ho detto tante volte ... L’impressione è che, appena si dà un minimo segnale di rilassamento delle misure, la gente si prenda il braccio e non solo il dito”. E sulladei contagi, l’infettivologo sottolinea: “unadella seconda ondata e di vanificare tutti i sacrifici fatti. E questo su e giù, questo apri e chiudi mi sembra finisca per danneggiare l’economia più di ...

