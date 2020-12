Covid | l’ex primario del Cotugno Antonio Chiaranni | “Lockdown da Natale a Capodanno”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se lasciamo tutti liberi sarà un‘libera tutti’ come accaduto ad agosto e non andrà bene. A questo punto meglio undal prossimo weekend fino a, sfruttando anche in fatto che le scuole saranno chiuse“. Lo ha dichiarato ad Adnkronos SaluteChirianni, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) eemerito di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera dei Colli-Presidiodi Napoli. Il dott. Chiarinni, quindi, è per una linea dura e rigorosa nel contrasto al-19: “Da noi le immagini della folla per lo shopping nel weekend sono chiarissime, i numeri dell’epidemia sono diminuiti ma fino ad un certo punto e la certezza che l’Rt ci da un’idea ...