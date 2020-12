Corte dei Conti Campania, Salvini: “De Luca pensi più ai cittadini campani, meno a dirette social e fedelissimi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Corte dei Conti chiede più di 400mila euro di risarcimento a De Luca per la promozione nel suo staff di alcuni vigili di Salerno. Tutti i campani meriterebbero le stesse attenzioni che il presidente del Pd dedica ai suoi fedelissimi e alle sue dirette sui social”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ladeichiede più di 400mila euro di risarcimento a Deper la promozione nel suo staff di alcuni vigili di Salerno. Tutti imeriterebbero le stesse attenzioni che il presidente del Pd dedica ai suoie alle suesui”. Lo dice il leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

