Coronavirus, Miozzo: «Unanimità sull’inasprimento delle misure». Ma il Cts resta diviso sulle modalità (Di martedì 15 dicembre 2020) «Alla fine abbiamo raggiunto un punto d’incontro». Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, assicura così che dopo ore di riunione, i vari componenti del Cts hanno condiviso all’Unanimità la necessità di inasprire le misure di contenimento del contagio. «Al ministro Roberto Speranza e al governo – ha spiegato – abbiamo quindi suggerito di considerare quanto previsto dalla normativa già in vigore». Dopo il lungo vertice di oggi, il Cts ha confermato la linea della «preoccupazione». Come scrive La Repubblica, gli esperti hanno ribadito quella che per loro resta una necessità per il periodo natalizio: che il governo metta in atto misure «finalizzate all’inasprimento delle misure», servendosi delle ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) «Alla fine abbiamo raggiunto un punto d’incontro». Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, assicura così che dopo ore di riunione, i vari componenti del Cts hanno conall’la necessità di inasprire ledi contenimento del contagio. «Al ministro Roberto Speranza e al governo – ha spiegato – abbiamo quindi suggerito di considerare quanto previsto dalla normativa già in vigore». Dopo il lungo vertice di oggi, il Cts ha confermato la linea della «preoccupazione». Come scrive La Repubblica, gli esperti hanno ribadito quella che per lorouna necessità per il periodo natalizio: che il governo metta in atto«finalizzate all’inasprimento», servendosi...

