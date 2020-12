Caro Speranza, non rimandi ancora i divieti: basta testare sostanze d’abuso sugli animali (Di martedì 15 dicembre 2020) di Gianluca Felicetti* Al Ministro della Salute Roberto Speranza Onorevole Ministro, ancora oggi sugli animali vengono testati gli effetti di sostanze d’abuso quali alcol, droghe e tabacco. Esperimenti sui vizi dell’uomo che procurano, ogni anno, dopo atroci sofferenze, la morte di migliaia di animali oltre a basarsi su un modello sperimentale che fa riferimento ad approcci scientifici del secolo scorso che vanno superati nell’ottica di dare un futuro diverso al nostro Paese. Infatti, nonostante le evidenze scientifiche e le innovative nozioni sui meccanismi legati alla dipendenza grazie a studi epidemiologici ed evidenze cliniche, continuano ad essere autorizzate e finanziate ricerche su animali per ripetitive e infruttuose investigazioni. In Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) di Gianluca Felicetti* Al Ministro della Salute RobertoOnorevole Ministro,oggivengono testati gli effetti diquali alcol, droghe e tabacco. Esperimenti sui vizi dell’uomo che procurano, ogni anno, dopo atroci sofferenze, la morte di migliaia dioltre a basarsi su un modello sperimentale che fa riferimento ad approcci scientifici del secolo scorso che vanno superati nell’ottica di dare un futuro diverso al nostro Paese. Infatti, nonostante le evidenze scientifiche e le innovative nozioni sui meccanismi legati alla dipendenza grazie a studi epidemiologici ed evidenze cliniche, continuano ad essere autorizzate e finanziate ricerche super ripetitive e infruttuose investigazioni. In Italia, ...

