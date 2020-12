Brexit: Conte, 'no accordo a ribasso, difenderemo made in Italy' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Al fine di tutelare il 'made in Italy' sarà importante riuscire a stabilire regole chiare nel corso della trattativa per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In Europa siamo molto uniti nel negoziato, non possiamo accettare un 'deal' che non sia basato su regole certe o che non offra una parità di condizioni. Non possiamo divenire un porto franco per il falso made in Italy, difenderemo con tutte le nostre forze" da pericoli di questo tipo. Così il premier Giuseppe Conte, in videocollegamento con l'assemblea Coldiretti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Al fine di tutelare il 'in' sarà importante riuscire a stabilire regole chiare nel corso della trattativa per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In Europa siamo molto uniti nel negoziato, non possiamo accettare un 'deal' che non sia basato su regole certe o che non offra una parità di condizioni. Non possiamo divenire un porto franco per il falsoincon tutte le nostre forze" da pericoli di questo tipo. Così il premier Giuseppe, in videocollegamento con l'assemblea Coldiretti.

