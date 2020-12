YouTube Down | cosa sta succedendo? Problemi di connessione oggi 14 dicembre 2020

YouTube non funziona oggi lunedì 14 dicembre 2020. Da diversi minuti il servizio video di Google è offline, così come anche la piattaforma di posta elettronica Gmail. Al momento da Google non è giunta alcuna notizia circa i problemi che dalle ore 12.30 circa stanno impedendo a numerosi utenti in tutto il mondo di guardare video su YouTube. Il malfunzionamento di oggi, probabilmente legato ad un down dei server, limita l’utilizzo del servizio: impossibile caricare nuovi filmati o guardare video presenti sulla piattaforma.

DISAGIO_006 : Oggi nuova esperienza: YOUTUBE DOWN, incredibile pure lui mi tradisce - sel_rare_ : Google down e YouTube down in tendenza questo 2020 non smette di stupirmi fino alla fine - gigiassi_ICC : @LKinoshi La classica faccia entusiasta... ??. and YouTube is down... il 2020 non è ancora finito. - signorametta : un google e youtube down nel 2020. non mi stupisco #YouTubeDOWN #googledown - itapress24 : #Google in down: impossibile collegarsi a tutti i servizi del colosso californiano #Googledown #googleservices… -