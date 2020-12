Violentate e torturate per anni: 3 sorelle uccidono il padre-orco (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha avuto inizio in questi giorni il processo che vede come imputate Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan, le 3 sorelle accusate di aver ucciso il padre-orco nel luglio del 2018, quando avevano rispettivamente 19, 18 e 17 anni. Alle sorelle viene ora contestata, oltre all’omicidio, la premeditazione del delitto nei confronti dell’uomo che per anni le avrebbe torturate, abusate psicologicamente e sessualmente. Il caso che divise la Russia Il caso è diventato subito una delle tematiche più discusse e non solamente in Russia. Ha fatto molto discutere, in un primo momento, la decisione di far gravare sulle 3 ragazze l’accusa della premeditazione, decaduta solo in un secondo momento dopo una forte mobilitazione civile con la decisione del viceprocuratore di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha avuto inizio in questi giorni il processo che vede come imputate Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan, le 3accusate di aver ucciso ilnel luglio del 2018, quando avevano rispettivamente 19, 18 e 17. Alleviene ora contestata, oltre all’omicidio, la premeditazione del delitto nei confronti dell’uomo che perle avrebbe, abusate psicologicamente e sessualmente. Il caso che divise la Russia Il caso è diventato subito una delle tematiche più discusse e non solamente in Russia. Ha fatto molto discutere, in un primo momento, la decisione di far gravare sulle 3 ragazze l’accusa della premeditazione, decaduta solo in un secondo momento dopo una forte mobilitazione civile con la decisione del viceprocuratore di ...

