Pogba Juventus, Raiola gela i tifosi: “Difficile che si muova a gennaio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino Raiola ha spento gli entusiasmi della Juventus dopo le parole dichiarate circa il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, dopo le voci di mercato delle scorse settimane, non si muoverà a gennaio. Lo ha dichiarato l’agente direttamente dal palco del Golden Boy, un premio calcistico istituito da Tuttosport. Juventus: le parole di Raiola su Pogba “Non leggo il futuro, leggo il presente. In Inghilterra sono troppo sensibili quando si parla di Pogba. Ho espresso il mio pensiero su di lui. Leggi anche:Juventus, Agnelli: “Dybala nostro futuro capitano. C’è l’offerta per il rinnovo” Parlavo dell’estate, i grandi giocatori difficilmente si muovono per gennaio”. Ha concluso Raiola che ne ha approfittato anche per chiarire ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Minoha spento gli entusiasmi delladopo le parole dichiarate circa il futuro di Paul. Il centrocampista, dopo le voci di mercato delle scorse settimane, non si muoverà a gennaio. Lo ha dichiarato l’agente direttamente dal palco del Golden Boy, un premio calcistico istituito da Tuttosport.: le parole disu“Non leggo il futuro, leggo il presente. In Inghilterra sono troppo sensibili quando si parla di. Ho espresso il mio pensiero su di lui. Leggi anche:, Agnelli: “Dybala nostro futuro capitano. C’è l’offerta per il rinnovo” Parlavo dell’estate, i grandi giocatori difficilmente si muovono per. Ha conclusoche ne ha approfittato anche per chiarire ...

goal : Juventus will offer Paulo Dybala in a swap deal for Paul Pogba in January, according to Tuttosport ?? - aagulla_espn : Pogba a la Juventus? - ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - scuroscuroscuro : RT @matthijs_pog: Manchester United Juventus affare chiuso per Paul Pogba??. Posso considerare Paul il prossimo acquisto da parte della Juve… - Daniele20052013 : Mino Raiola: 'Pogba via dallo United? Non a gennaio, ne riparliamo in estate' -