Platinette contro Tommaso Zorzi: "Non lo amo neanche per scherzo", la reazione di Francesco Oppini (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tommaso Zorzi non ha una grande stima per Platinette ed in passato lo ha più volte sottolineato ribandendo che "nessun membro della comunità LGBT la ama". Dichiarazioni che ha fatto anche dentro la Casa del Grande Fratello Vip ed a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, dove ha addirittura detto "Platinette mi fa schifo". Ospite a Live Non è la d'Urso, Platinette ha deciso di congratularsi con Francesco Oppini per essere un "vero etero" e per come si è comportato con Tommaso Zorzi, specificando però di non amare Zorzi "neanche per scherzo". "Io non amo Zorzi, ma neanche per scherzo. Visto che lui si è permesso di dire che quando mi vedrà mi darà un paio ...

StraNotizie : Platinette contro Tommaso Zorzi: “Non lo amo neanche per scherzo”, la reazione di Francesco Oppini - likeirisheyes : @zorzeIli Comunque sono d’accordo con il Tommy che vedo in questo video se Plati ha detto cose contro le lotte LGBT… - quattremmezza : @scintilIe Veramente platinette ha detto che non le sta simpatico Zorzi, e su questo ha detto che sono opinioni, no… - Enchanted_24 : @CRUDELIA___ Io sono sempre più allibita perché in pratica queste sono fan di un ignorante a convenienza e pure par… - Enchanted_24 : @vincycernic95 È un paraculo, gli conviene non andare contro Platinette -