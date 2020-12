Paolo Brosio e l’audio choc della fidanzata Maria Laura De Vitis a Live Non è la D’Urso: “Mi stacco”. La macchina della verità conferma (Di lunedì 14 dicembre 2020) A “Live Non è la D’Urso” l’audio che Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, ha inviato all’imprenditore Diego. Diego, che sostiene di aver avuto con lei una relazione, ha registrato una conversazione con la prova che Maria De Vitis sarebbe al fianco di Paolo Brosio solo ai fini della notorietà. Nell’audio si sente Diego chiedere a Laura De Vitis se in quel momento si fosse “buttata sulla storia con Brosio”: «Per forza… – risponde lei – per forza. Al momento devo fare così poi il progetto è quello si staccarmi». La frase è effettivamente chiara e sembra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020) A “Non è lacheDedi, ha inviato all’imprenditore Diego. Diego, che sostiene di aver avuto con lei una relazione, ha registrato una conversazione con la prova cheDesarebbe al fianco disolo ai fininotorietà. Nelsi sente Diego chiedere aDese in quel momento si fosse “buttata sulla storia con”: «Per forza… – risponde lei – per forza. Al momento devo fare così poi il progetto è quello si staccarmi». La frase è effettivamente chiara e sembra ...

