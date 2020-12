Madre e figlio trovati morti in una struttura della Caritas a Velletri (Roma) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una donna di 36 anni e suo figlio di sei anni, ospiti di una struttura Caritas a Velletri (Roma), sono stati trovati morti stamattina. Sul posto la polizia che ipotizza una fuga di gas. A quanto ricostruito dagli investigatori, la donna romena e il bambino erano ospiti in una stanza e ieri sera avevano acceso una stufa per scaldarsi che nella notte si sarebbe spenta continuando a erogare gas. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una donna di 36 anni e suodi sei anni, ospiti di una), sono statistamattina. Sul posto la polizia che ipotizza una fuga di gas. A quanto ricostruito dagli investigatori, la donna romena e il bambino erano ospiti in una stanza e ieri sera avevano acceso una stufa per scaldarsi che nella notte si sarebbe spenta continuando a erogare gas. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

