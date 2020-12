Le relazioni difettose – Lui mi ama, ma… non mi attrae. Meglio lasciarlo? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sesso: 10 consigli per sbloccarsi sfoglia la gallery Cara Ester, dopo un lungo girovagare in cerca di consigli, sono approdata qui e ho avuto la sensazione di poter finalmente avere un parere senza troppi peli sulla lingua, quindi sgancio la bomba. Sto con il mio attuale ragazzo da circa un anno (entrambi 27enni), lui è da un punto di vista razionale, quello perfetto. Innamoratissimo, i nostri piani per il futuro coincidono ad un buon 80%, vuole una relazione duratura, figli famiglia e tutto il resto. Il mio problema, e che non sono quasi per nulla attratta da lui! Lo stimo, gli voglio ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sesso: 10 consigli per sbloccarsi sfoglia la gallery Cara Ester, dopo un lungo girovagare in cerca di consigli, sono approdata qui e ho avuto la sensazione di poter finalmente avere un parere senza troppi peli sulla lingua, quindi sgancio la bomba. Sto con il mio attuale ragazzo da circa un anno (entrambi 27enni), lui è da un punto di vista razionale, quello perfetto. Innamoratissimo, i nostri piani per il futuro coincidono ad un buon 80%, vuole una relazione duratura, figli famiglia e tutto il resto. Il mio problema, e che non sono quasi per nulla attratta da lui! Lo stimo, gli voglio ...

