L' audio incastra la fidanzata di Brosio | Ora sto con lui per forza Il mio progetto è staccarmi

Roberta Damiata Viene svelato il contenuto dell'audio che rivelerebbe le intenzioni non proprio d'amore della fidanzata di Paolo Brosio Maria Laura C'era grande attesa per quella che potrebbe essere l'ultima puntata di una telenovela che vede come protagonisti Paolo Brosio, la sua fidanzata Maria Laura De Vitis e un terzo "incomodo", l'imprenditore Diego Granese. Diego aveva dichiarato di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe che l'amore di Maria Laura nei confronti di Brosio sia soltanto per interesse e per avere visibilità. Dopo intere settimane passate a rimpallarsi accuse, baci rubati da paparazzi, questa sera esce finalmente la verità. Non soltanto Maria Laura si è sottoposta alla macchina della verità dell'Alabama, ma è stato svelato ...

