La proposta di Luigi Di Maio: "Il 2021 anno bianco per gli autonomi" (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato durante il lockdown. È una misura fondamentale a cui stiamo lavorando anche grazie a una seria collaborazione istituzionale con le opposizioni, seguendo il solco tracciato dal presidente Sergio Mattarella. Per tutto il 2021 dovrà essere lo Stato a farsi carico dei contributi che dovranno versare autonomi e partite iva (fino a 50mila l'anno)". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Di Maio prosegue: "Stiamo lavorando per trovare convergenza su questo provvedimento, attraverso un ...

