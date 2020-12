Il prof dirigente Anpi indagato per molestie alle allieve. Una è minorenne (Di lunedì 14 dicembre 2020) Novara, 14 dic – Sospeso per un anno dall’insegnamento e indagato dalla Squadra mobile di Novara per molestie: questi i provvedimenti presi nei confronti di Lorenzo Borelli, «prof» di liceo novarese, facente pare del direttivo Anpi provinciale e accusato di molestie da 5 studentesse (di cui una minorenne). Lo riferisce La Stampa. Il prof dell’Anpi e le molestie alle studentesse Stando ai racconti riferiti dalle vittime nelle rispettive denunce, l’uomo avrebbe approfittato della propria autorità per incontrarle al di fuori dei normali orari scolastici, insistendo che le ragazze dovessero approfondire alcuni argomenti di studio in vista degli esami di maturità o per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Novara, 14 dic – Sospeso per un anno dall’insegnamento edalla Squadra mobile di Novara per: questi i provvedimenti presi nei confronti di Lorenzo Borelli, «» di liceo novarese, facente pare del direttivoprovinciale e accusato dida 5 studentesse (di cui una). Lo riferisce La Stampa. Ildell’e lestudentesse Stando ai racconti riferiti dvittime nelle rispettive denunce, l’uomo avrebbe apittato della propria autorità per incontrarle al di fuori dei normali orari scolastici, insistendo che le ragazze dovessero apondire alcuni argomenti di studio in vista degli esami di maturità o per ...

