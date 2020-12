Il Governo valuta una stretta | zona rossa a Natale e Capodanno

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ipotesi di una nuovasi fa sempre più concreta Da domenica 13 dicembre tutta Italia è diventatagialla. Il primo giorno è stato caratterizzato da assalto ai negozi e folla in tutto il paese, da Nord a Sud. Come hanno fatto presente molti, al di là delle polemiche, se qualcosa riapre e se ilne da l’autorizzazione le persone escono. Tutti dotati di mascherine, è vero, ma di certo non abbastanza distanziati. Così le istituzioni starebberondo una nuovasul “modello” Merkel. Leggi anche:, verso l’apertura degli spostamenti tra comuni La Germania, da oggi, 14 dicembre, fino al 10 gennaio, entra ufficialmente in lockdown con una media di 500 morti, con numeri peggiori, invece in Italia ha riaperto quasi tutto. Secondo le ultime indiscrezioni, ...