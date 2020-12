I convocati del Benevento: Inzaghi recupera Viola, fuori in due (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Filippo Inzaghi recupera Viola per la sfida di domani sera con la Lazio ma deve ancora fare i conti con le defezioni di Maggio e Moncini. Il tecnico giallorosso ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani sera, una lista che comprende 26 elementi. Di seguito il dettaglio: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Viola, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Iago Falque. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Filippoper la sfida di domani sera con la Lazio ma deve ancora fare i conti con le defezioni di Maggio e Moncini. Il tecnico giallorosso ha diramato l’elenco deiper la gara di domani sera, una lista che comprende 26 elementi. Di seguito il dettaglio: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello,, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Iago Falque. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

