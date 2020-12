Google Down. Le false schermate di Meet e il fantomatico attacco hacker: goliardia italiana (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 i servizi di Google, tra questi Gmail, Meet, Drive e Youtube, non erano accessibili al pubblico a causa di un problema tecnico. L’hashtag #GoogleDown è stato accompagnato, in particolare in Italia, con l’hashtag #MeetDown e diverse schermate con dei fantomatici messaggi di errore attribuendo il problema a un attacco hacker per far saltare le lezioni agli studenti italiani. Google, attraverso un tweet delle 15:36 ore italiane, attribuisce il disservizio a un problema di archiviazione. Nessun annuncio riguardo a un attacco hacker, mentre per le schermate diffuse online sono riconducibili a uno scherzo da parte di utenti che conoscono una base ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 i servizi di, tra questi Gmail,, Drive e Youtube, non erano accessibili al pubblico a causa di un problema tecnico. L’hashtag #è stato accompagnato, in particolare in Italia, con l’hashtag #e diversecon dei fantomatici messaggi di errore attribuendo il problema a unper far saltare le lezioni agli studenti italiani., attraverso un tweet delle 15:36 ore italiane, attribuisce il disservizio a un problema di archiviazione. Nessun annuncio riguardo a un, mentre per lediffuse online sono riconducibili a uno scherzo da parte di utenti che conoscono una base ...

