Covid, shopping di Natale e assembramenti: continuano i controlli a Salerno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno, nell’ambito di un più ampio dispositivo di interforze, coordinato dalla Questura di Salerno e costituito per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sta continuando il monitoraggio del territorio attraverso il Corpo di Polizia provinciale. “Anche in questa seconda ondata – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – i nostri agenti del Corpo di Polizia provinciale, diretto dal Comandate Angelo Cavaliere, stanno controllando la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale. Sono numerose le attività di prevenzione che vengono svolte quotidianamente, decine e decine di controlli. Per esempio solo il 12 dicembre scorso sono state controllate oltre 30 persone, 20 veicoli, 6 esercizi commerciali, più ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La Provincia di, nell’ambito di un più ampio dispositivo di interforze, coordinato dalla Questura die costituito per il contenimento dell’emergenza epidemiologica-19, sta continuando il monitoraggio del territorio attraverso il Corpo di Polizia provinciale. “Anche in questa seconda ondata – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – i nostri agenti del Corpo di Polizia provinciale, diretto dal Comandate Angelo Cavaliere, stanno controllando la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale. Sono numerose le attività di prevenzione che vengono svolte quotidianamente, decine e decine di. Per esempio solo il 12 dicembre scorso sono state controllate oltre 30 persone, 20 veicoli, 6 esercizi commerciali, più ...

