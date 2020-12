Chi è Martina Sambucini | vincitrice di Miss Italia 2020?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ecco chi è la bellissima, nominataDiciannove anni di Frascati, in provincia di Roma,, edizione condotta da Alessandro Greco. Capelli castani, occhi verdi e un fisico statuario di 177 cm, ha regalato la corona alla citta eterna dopo 27 anni di mancata vittoria. Secondo posto per la romana Alice Scolletta e terzo posto per la ligure Alice Leone. Dopo il diploma di liceo linguistico, ha deciso di proseguire gli studi specializzandosi in psicologia della comunicazione e marketing, ma non esclude di aspirare al mondo della moda. Tra le sue passioni c’è la cucina e gli animali e la natura. Non ama praticare sport. La ragazza ha dichiarato di ...