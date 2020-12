Babbo Natale untore: non rispetta le regole anti covid e infetta 61 anziani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un uomo vestito da Babbo Natale ha fatto visita agli anziani di un’ospizio. La gradita sorpresa si è tramutata in dramma quando non ha rispettato le regole anti covid ed ha infettato i 64 anziani presenti. I dirigenti e lo staff della casa di cura Hemelrikck ad Antwerp (Belgio), la settimana scorsa hanno organizzato una visita di Babbo Natale per i residenti della struttura. L’intento era quello di regalare agli anziani un’ora di relax e felicità, trasportando all’interno della casa di cura la magia del Natale tramite dei piccoli doni e la presenza di St Nicholas in persona. Per farlo hanno ingaggiato due attori, uno che recitava il ruolo di Babbo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un uomo vestito daha fatto visita aglidi un’ospizio. La gradita sorpresa si è tramutata in dramma quando non hato leed hato i 64presenti. I dirigenti e lo staff della casa di cura Hemelrikck ad Antwerp (Belgio), la settimana scorsa hanno organizzato una visita diper i residenti della struttura. L’intento era quello di regalare agliun’ora di relax e felicità, trasportando all’interno della casa di cura la magia deltramite dei piccoli doni e la presenza di St Nicholas in persona. Per farlo hanno ingaggiato due attori, uno che recitava il ruolo di...

CarloCalenda : A nessuno frega nulla. Poteva dire che ha avuto un colloquio con Babbo Natale e ti risponderebbero “eh ma c’è Salvi… - TizianaFerrario : Caro Babbo Natale ti chiedo di spiegare a questo signore diventato ministro esteri che c'è un problema con l'Egitto… - TizianaFerrario : Caro Babbo Natale preservaci #AngelaMerkel per tanto tempo.Noi Europei abbiamo bisogno di una leader come lei.Siam… - silviamatt64 : RT @ibico75: Fedez fa Babbo Natale e regala pacchetti con mille euro a persone in difficoltà. Ora il Codacons lo denuncerà per sostituzione… - mercedesbozzoli : RT @marypercaso: ho chiesto a Babbo Natale un pezzo di pane cotto a legna, la pentola col ragù di nonna, le sue piastrelle coi fiori gialli… -