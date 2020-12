50 scoperte scientifiche avvenute quasi per caso

Leggi su wired

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dalla medicina all’astronomia, passando per i ritrovamenti fossili e la comprensione dei meccanismi che regolano il mondo naturale, la storia delle scienze è costellata di lampadine accese: lampi di genio, intuizioni straordinarie, che hanno stravolto la conoscenza e, spesso, rivoluzionato il nostro mondo. Ma non solo. A volte a scombinare le carte in tavola è arrivato il, sottoforma di sogno, o di fortunato incidente. Abbiamo raccolto per voi 50 delleche (forse) non sarebbero maisenza almeno uno di questi ingredienti, e che possiamo in qualche modo ricondurre all’inaspettato. Senza alcuna pretesa di esaustività, naturalmente, bensì al solo scopo di far rivivere ai nostri lettori almeno un po’ del brivido dell’“eureka!”. Wired.