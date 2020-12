Vaccino, un fiore contro il Covid: Arcuri annuncia simbolo e date (Di domenica 13 dicembre 2020) Il commissario all’Emergenza rivela, assieme al creatore Stefano Boeri, il simbolo scelto per la campagna vaccinale: “E’ la primula della speranza”. Via ai vaccini da metà gennaio. Domenico Arcuri (Facebook)Un fiore contro il coronavirus. E’ una primula il simbolo scelto per la ventura campagna vaccinale contro il Covid-19. Un progetto firmato dall’architetto Stefano Boeri e che, oltre al rango di emblema, sarà una vera e propria struttura. Le vaccinazioni, infatti, avverranno in piazza, in appositi padiglioni la cui forma, appunto, ricorderà un fiore. Dei veri e propri “petali”, smontabili e rimontabili in poco tempo, per essere sempre presenti a disposizioni di chi vorrà sottoporsi alla vaccinazione. simbolo e ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Il commissario all’Emergenza rivela, assieme al creatore Stefano Boeri, ilscelto per la campagna vaccinale: “E’ la primula della speranza”. Via ai vaccini da metà gennaio. Domenico(Facebook)Unil coronavirus. E’ una primula ilscelto per la ventura campagna vaccinaleil-19. Un progetto firmato dall’architetto Stefano Boeri e che, oltre al rango di emblema, sarà una vera e propria struttura. Le vaccinazioni, infatti, avverranno in piazza, in appositi padiglioni la cui forma, appunto, ricorderà un. Dei veri e propri “petali”, smontabili e rimontabili in poco tempo, per essere sempre presenti a disposizioni di chi vorrà sottoporsi alla vaccinazione.e ...

