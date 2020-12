Spostamenti a Natale, pronta la modifica Il governo: solo tra Comuni piccoli e limitrofi (Di domenica 13 dicembre 2020) Anche a Santo Stefano e Capodanno sarà possibile muoversi, ma in un raggio di 30 chilometri. In arrivo l'emendamento al decreto Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Anche a Santo Stefano e Capodanno sarà possibile muoversi, ma in un raggio di 30 chilometri. In arrivo l'emendamento al decreto

