Napoli Sampdoria | più Ramirez che Verre La scelta è tattica

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020), Ranieri deve trovare la spalla a Quagliarella:è favorito su. La spiegazioneMancano poche ore alla sfida trae Claudio Ranieri è chiamato a scegliere il giusto compagno da affiancare a Fabio Quagliarella per risolvere il problema dell’attacco blucerchiato. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Il capitano dellasi ritrova spesso isolato davanti e deve trovare un giusto supporto per il reparto avanzato. L’assenza di Keita Balde e la condizione fisica precaria di Manolo Gabbiadini obbligano il tecnico blucerchiato a scegliere tra Valerioe Gaston. L’uruguaiano sembra in vantaggio poiché, nel ballottaggio, ...