“Maledetti!”. Furto in casa di Paolo Rossi durante il funerale. Ecco come (e quando) l’ha scoperto la moglie (Di domenica 13 dicembre 2020) Infami e vigliacchi. Queste sono solo due delle tante parole con cui hanno descritto le persone che hanno commesso il Furto in casa di Paolo Rossi proprio durante il funerale: questa è la notizia che sta circolando in rete in questi minuti. Ad apprenderlo è l’ANSA, che annuncia un qualcosa di davvero inaspettato. Chi mai si aspetterebbe che durante un momento così drammatico a qualcuno possa venire in mente di compiere un gesto così brutto! Pare che i ladri abbiano agito proprio nel corso della cerimonia e che la moglie di Rossi sia stata avvisata subito dopo. Mentre stava tornando dai funerali, precisamente da Vicenza, Federica ha ricevuto questa cattiva notizia. Naturalmente la donna sta provando molto dolore per la perdita dell’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Infami e vigliacchi. Queste sono solo due delle tante parole con cui hanno descritto le persone che hanno commesso ilindiproprioil: questa è la notizia che sta circolando in rete in questi minuti. Ad apprenderlo è l’ANSA, che annuncia un qualcosa di davvero inaspettato. Chi mai si aspetterebbe cheun momento così drammatico a qualcuno possa venire in mente di compiere un gesto così brutto! Pare che i ladri abbiano agito proprio nel corso della cerimonia e che ladisia stata avvisata subito dopo. Mentre stava tornando dai funerali, precisamente da Vicenza, Federica ha ricevuto questa cattiva notizia. Naturalmente la donna sta provando molto dolore per la perdita dell’ex ...

beretta_gio : RT @Gianluc54410558: Maledetti vigliacchi. Furto in casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale - Gianluc54410558 : Maledetti vigliacchi. Furto in casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale… - koaz74 : RT @riktroiani: Furto a casa di #PaoloRossi durante il funerale: rubati gioielli ma non i suoi cimeli sportivi. Sono schifato. Maledetti! ??… - lorenzmariapia : RT @riktroiani: Furto a casa di #PaoloRossi durante il funerale: rubati gioielli ma non i suoi cimeli sportivi. Sono schifato. Maledetti! ??… - paoloro82714785 : RT @riktroiani: Furto a casa di #PaoloRossi durante il funerale: rubati gioielli ma non i suoi cimeli sportivi. Sono schifato. Maledetti! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : “Maledetti” Furto Quando il Giovane Holden ammazzò John Lennon Pangea.news