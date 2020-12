LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos in DIRETTA: l’Italia punta su Francesco De Fabiani. Bis di Brennan tra le donne (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10. Di nuovo buongiorno agli appassionati di OA Sport. Siamo pronti a seguire la seconda gara in programma oggi sulla neve di Davos in Svizzera, la 15 km maschile a tecnica libera con partenza a intervalli 11.42: Appuntamento alle 13.30 con la 15 km maschile. A dopo! 11.41: Per l’Italia quattro ragazze a punti: Franchi 17ma, Comarella 18ma, Debertolis 24ma e Brocard 28ma. Pittin ha chiuso al 38mo posto 11.39: Questa la top ten di Davos. Vince Brennan, bissando il successo di ieri nella sprint, secondo posto per la russa Stupak, terza piazza per la statunitense Swirbul, poi Nepryaeva, Stadlober, Sorina, Diggins, Eiduka, Claudel, Razymova 11.35: Stupak si inserisce al secondo posto, quinto posto per Stadlober, calata nel ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10. Di nuovo buongiorno agli appassionati di OA Sport. Siamo pronti a seguire la seconda gara in programma oggi sulla neve diin Svizzera, la 15 km maschile a tecnica libera con partenza a intervalli 11.42: Apmento alle 13.30 con la 15 km maschile. A dopo! 11.41: Perquattro ragazze a punti: Franchi 17ma, Comarella 18ma, Debertolis 24ma e Brocard 28ma. Pittin ha chiuso al 38mo posto 11.39: Questa la top ten di. Vince, bissando il successo di ieri nella sprint, secondo posto per la russa Stupak, terza piazza per la statunitense Swirbul, poi Nepryaeva, Stadlober, Sorina, Diggins, Eiduka, Claudel, Razymova 11.35: Stupak si inserisce al secondo posto, quinto posto per Stadlober, calata nel ...

