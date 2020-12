La maggioranza non è in bilico. Zingaretti: “Occorre un rilancio. Una crisi al buio non prospetta alcunché di buono per il futuro del Paese” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Siamo stati determinanti nel dar vita al governo Conte. Non ci pentiamo affatto di questa scelta. I risultati sono stati di grande importanza per l’Italia”, ma “oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte. D’altra parte essa era al centro dell’incontro del 5 novembre tra il premier e i segretari dei partiti della maggioranza”. Così, in un’intervista al Corriere, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per il leader Dem “hanno prevalso rigidità, timori e sono tornate le divisioni. Per quanto riguarda il Pd, comunque, la questione è chiara e siamo davvero uniti: siamo contrari all’immobilismo, alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) “Siamo stati determinanti nel dar vita al governo Conte. Non ci pentiamo affatto di questa scelta. I risultati sono stati di grande importanza per l’Italia”, ma “oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte. D’altra parte essa era al centro dell’incontro del 5 novembre tra il premier e i segretari dei partiti della”. Così, in un’intervista al Corriere, il segretario del Pd Nicola. Per il leader Dem “hanno prevalso rigidità, timori e sono tornate le divisioni. Per quanto riguarda il Pd, comunque, la questione è chiara e siamo davvero uniti: siamo contrari all’immobilismo, alla ...

GianlucaVasto : - Ex Premier. - Leader di una forza di maggioranza. - Un Consiglio europeo assegna 209 miliardi di euro a favore… - msgelmini : Le contorsioni della maggioranza riesumano il vocabolario della Prima Repubblica: verifica, rimpasto, Conte Ter. Il… - borghi_claudio : Cara maggioranza, vi do io la soluzione (sincera) del casino in cui vi siete cacciati e ci avete cacciato. Andate i… - clikservernet : La maggioranza non è in bilico. Zingaretti: “Occorre un rilancio. Una crisi al buio non prospetta alcunché di buono… - Noovyis : (La maggioranza non è in bilico. Zingaretti: “Occorre un rilancio. Una crisi al buio non prospetta alcunché di buon… -