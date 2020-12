Governo | Sassoli | ' ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Io credo che ci siano tutti iper capire le ragioni edche. Noi finiremo questo anno con 500mila morti in Europa, oltre 60mila in Italia, la profondità della crisi può davvero marginalizzare i Paesi che non si trovano preparati ad affrontarla. I soldi saranno tanti, ma spenderli sarà un lavoro titanico perché 209 miliardi non li ha mai spesi nessuno". Così David, presidente del Parlamento europeo risponde - ospite di 'Mezz'ora in più . alla domanda se un eventuale rimpasto dipuòvisto come un problema in Europa.