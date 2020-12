GF Vip 5 | Giulia Salemi si consola tra le braccia di Pierpaolo Pretelli

(Di domenica 13 dicembre 2020)inizia a dare i primi segni di cedimento, o meglio, di debolezza in merito ai rapporti instaurati sia all’interno che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. La ragazza confessa adi essere completamente sola e sottolinea il fatto che, nonostante lei abbia tanti amici, sia sempre lei a cercarli. La donna evidenzia che ciò accade anche con alcuni coinquilini, ma ecco cosa ha detto con precisione. Notizie GF Vip,si sfoga consi lascia andare e confessa adi sentirsi sola, in particolare, l’uscita di Selvaggia Roma dalla Casa del Grande Fratello Vip, pare che l’abbia resa emotivamente ...

Notiziedi_it : Il crollo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 e l’intesa con Pierpaolo Pretelli: “Con te sto bene, ti ador… - infoitcultura : Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: “Sto bene con te” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, momento di sconforto per Giulia Salemi che viene consolata da Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo - papina28 : Ma perché 'gli originali' (passatemi il termine per descrivere i vip che sono lì da settembre) si stanno disperando… - SaCe86 : Al '#GFVip' cresce l'affinità tra Giulia e Pierpaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulia

Giulia, seduta sul divano blu con Andrea e Pierpaolo, confida di aver trascorso un'ora a parlare in Confessionale, tirando fuori storie molto intime e personali: “Ho svuotato il sacco”. Materiale biog ...Francesco Monte di recente ospite su Radio Radio a Non Succederà Più ha confessato di non seguire il Grande Fratello Vip.