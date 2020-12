Covid, ancora 9 decessi in Abruzzo per il virus, 344 i nuovi contagi (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Aquila - Sono 344 i nuovi casi positivi al Covid diagnosticati con 4.858 tamponi effettuati. Il tasso di positività rimbalza dal 5,7% di ieri al 7%. Nel bollettino diffuso dalla Regione (assessorato alla Sanità) vi sono anche 9 morti per Covid tre dei quali risalgono ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Fra i nuovi casi positivi anche un neonato di 5 mesi. Sono 63 in provincia dell'Aquila, 88 in quella di Chieti, 92 nel Pescarese e 95 delle provincia teramana; 6 sono residenti fuori regione o la cui residenza è in corso di aggiornamento. Torna a crescere dopo giorni di calo il numero degli attualmente positivi (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) con 165 contagiati e che porta il dato a 15.309. Infatti sono guariti 170 pazienti il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Aquila - Sono 344 icasi positivi aldiagnosticati con 4.858 tamponi effettuati. Il tasso di positività rimbalza dal 5,7% di ieri al 7%. Nel bollettino diffuso dalla Regione (assessorato alla Sanità) vi sono anche 9 morti pertre dei quali risalgono ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Fra icasi positivi anche un neonato di 5 mesi. Sono 63 in provincia dell'Aquila, 88 in quella di Chieti, 92 nel Pescarese e 95 delle provincia teramana; 6 sono residenti fuori regione o la cui residenza è in corso di aggiornamento. Torna a crescere dopo giorni di calo il numero degli attualmente positivi (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) con 165ati e che porta il dato a 15.309. Infatti sono guariti 170 pazienti il ...

