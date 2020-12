Ballando: a Selvaggia Lucarelli voto tragico da una ex concorrente (Di domenica 13 dicembre 2020) Selvaggia Lucarelli ha raccontato di quella volta che a Ballando con le stelle ha ballato il tango. La foto postata, però, non è stata molto apprezzata da Anastasia Kuzmina, che le ha dato un bel 4! A Selvaggia Lucarelli, in occasione del “Dia del Tango” (giorno del tango) è arrivata una bella scorta di carne argentina. Così la giornalista ha raccontato sul suo profilo un divertente aneddoto risalente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 dicembre 2020)ha raccontato di quella volta che acon le stelle ha ballato il tango. La foto postata, però, non è stata molto apprezzata da Anastasia Kuzmina, che le ha dato un bel 4! A, in occasione del “Dia del Tango” (giorno del tango) è arrivata una bella scorta di carne argentina. Così la giornalista ha raccontato sul suo profilo un divertente aneddoto risalente Articolo completo: dal blog SoloDonna

rajnbowmuke : RT @masiscem: in un ipotetico sabato selvaggia adesso starebbe ballando sulle scale stile jlo e francesco in piedi sul divanetto #gfvip htt… - DesireeSbarbat1 : RT @masiscem: in un ipotetico sabato selvaggia adesso starebbe ballando sulle scale stile jlo e francesco in piedi sul divanetto #gfvip htt… - distrettododici : RT @masiscem: in un ipotetico sabato selvaggia adesso starebbe ballando sulle scale stile jlo e francesco in piedi sul divanetto #gfvip htt… - Chiara98147500 : RT @masiscem: in un ipotetico sabato selvaggia adesso starebbe ballando sulle scale stile jlo e francesco in piedi sul divanetto #gfvip htt… - sabiwabi_ : RT @masiscem: in un ipotetico sabato selvaggia adesso starebbe ballando sulle scale stile jlo e francesco in piedi sul divanetto #gfvip htt… -