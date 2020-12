Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)DEL 12 DICEMBREORE 9:20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONE PER CHI PERCORRE L AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI NEL TRATTO TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E NEL TRATTO TRA ATTIGLIANO E PONZANONO SULLA CASSIA A CAUSA DELLA CADUTA DI UN TRALICCIO SULLA SEDE STRADALE AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 42 SIAMO ALL’ ALTEZZA DI MONTEROSI TRASPORTO PUBBLICO PER TAGLIO DELLE ALBERATURE SU VIA GALVANI FINO ALLE ORE 18:OO DI OGGI SONO DEVIATE ALCUNE LINEE BUS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARMORATA E VIA BENIAMINO FRANKLIN SULLA METRO B ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO ...