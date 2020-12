Snowboard, Coppa del Mondo Cortina 2020: Roland Fischnaller in trionfo, March secondo (Di sabato 12 dicembre 2020) Inizia nel migliore dei modi la Coppa del Mondo 2020/2021 di Snowboard parallelo in casa Italia. A Cortina d’Ampezzo infatti la squadra azzurra domina il PGS d’apertura, con la vittoria del veterano Roland Fischnaller che in finale batte l’altro esperto del team Aaron March. L’austriaco Benjamin Karl è terzo e chiude il podio, rappresentando l’unico intruso nel trionfo italiano visto che dal quarto al sesto posto troviamo Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Daniele Bagozza. Per Fischnaller si tratta del diciannovesimo trionfo in Coppa del Mondo, a dieci anni dalla prima affermazione datata 2010 a Limone Piemonte. Fondamentale oggi la rimonta in semifinale su Karl, che a ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Inizia nel migliore dei modi ladel/2021 diparallelo in casa Italia. Ad’Ampezzo infatti la squadra azzurra domina il PGS d’apertura, con la vittoria del veteranoche in finale batte l’altro esperto del team Aaron. L’austriaco Benjamin Karl è terzo e chiude il podio, rappresentando l’unico intruso nelitaliano visto che dal quarto al sesto posto troviamo Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Daniele Bagozza. Persi tratta del diciannovesimoindel, a dieci anni dalla prima affermazione datata 2010 a Limone Piemonte. Fondamentale oggi la rimonta in semifinale su Karl, che a ...

