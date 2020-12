Ricomincio da RaiTre | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di sabato 12 dicembre 2020)sono previste perda, lo spettacolo in onda su Rai 3? In tutto sono previste quattroche andranno in onda da sabato 12 dicembre 2020 alle ore 21,30. L’ultima verra trasmessa domenica 3 gennaio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: sabato 12 dicembre 2020 Seconda puntata: sabato 19 dicembre 2020 Terza puntata: domenica 27 dicembre 2020 Quarta puntata: domenica 3 gennaio 2021 Ogni puntata didaavrà unadi circa 2 ore e mezza. La messa in onda è prevista per le 21,30 (circa) con fine a mezzanotte. Lo spettacolo si propone di offrire uno spazio al teatro in cui mostrarsi in tutto il suo splendore, creando una sorta di ...