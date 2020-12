Morte Maradona: l’omaggio della Sampdoria ai Quartieri Spagnoli (Di sabato 12 dicembre 2020) La Sampdoria ha reso omaggio a Diego Armando Maradona, alla vigilia della sfida contro il Napoli, Massimo Ferrero, Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella si sono recati ai Quartieri Spagnoli, davanti al murales dedicato al Pibe de Oro. Proprio il capitano blucerchiato Quagliarella, legatissimo alla città e a Maradona, ha lasciato la maglia numero 10 blucerchiata insieme al gagliardetto della gara di domenica e a un mazzo di fiori. pic.twitter.com/ZrzYtW6clP — U.C. Sampdoria (@Sampdoria) December 12, 2020 Foto: sito ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Laha reso omaggio a Diego Armando, alla vigiliasfida contro il Napoli, Massimo Ferrero, Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella si sono recati ai, davanti al murales dedicato al Pibe de Oro. Proprio il capitano blucerchiato Quagliarella, legatissimo alla città e a, ha lasciato la maglia numero 10 blucerchiata insieme al gagliardettogara di domenica e a un mazzo di fiori. pic.twitter.com/ZrzYtW6clP — U.C.(@) December 12, 2020 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Sampdoria che sarà la prima squadra di Serie A a scendere in campo nello Stadio Diego Armando Maradona e ha deciso di omaggiare il calciatore argentino ...

