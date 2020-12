Hong Kong | magnate Jimmy Lai incriminato e portato in tribunale

valigiablu : Attivisti condannati, editori in carcere, giornalisti licenziati: “A Hong Kong le libertà si stanno deteriorando gi… - valeriafedeli : Anche dopo la dura condanna che gli è stata inflitta continueremo a sostenere #JoshuaWong e tanti altri dissidenti… - PritchardGriff2 : BASTA con queste caxate... diamine. nel 1968/69 ci fu l'influenza di Hong KOng, e niente si ferò ed uccise più pers… - francemachado : con la legge sulla sicurezza nazionale in regime Cinese ha arrestato Jimmy Lai, magnate dei media di Hong Kong e ac… - nemo0703 : @maybe_viola @stefano_lopo @anna__mia20 Hong Kong: su una superficie quanto 2 piazza San Pietro; 25 palazzi, cada 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

Inoltre il tycoon è un fermo oppositore della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta a fine giugno dalla Cina, che impedisce le manifestazioni ai giovani di Hong Kong. POTREBBE INTERESSARTI >>> ...Biotecnologie vegetali per produrre in modo sostenibile e sicuro farmaci biologici antitumorali per immunoterapia. Ma anche uno speciale orto idroponico di zafferano per produrre ...