‘Ho una molotov nello zaino’ e poi buca le gomme all’auto della polizia | fermato

Paura in via del Corso oggi pomeriggio: un video di Welcome to favelas mostra un ragazzo a terra circondato dalle forze dell'ordine. Ma cos'è successo? Un ragazzo, ha bucato le ruote di un'auto di servizio della polizia Locale. Nei pressi di Largo Chigi, c'è un presidio speciale delle forze dell'ordine che tutela gli assembramenti per l'emergenza Covid-19. Sul luogo, per tanto, sono intervenute sia la polizia Locale che polizia di Stato per effettuare la perquisizione all'autore dell'atto vandalico. L'esito della perquisizione è ancora da accertare, ma si teme avesse un ordigno incendiario all'interno dello zaino.

