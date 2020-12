Gara F1 GP Abu Dhabi 2020: orario partenza, diretta tv e streaming (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutto pronto al Gran Premio di Abu Dhabi. Domenica 13 dicembre andrà in scena l’ultima Gara del Mondiale vinto da Lewis Hamilton. Proprio il campione del mondo tornerà alla guida della Mercedes dopo la sostituzione di George Russell causa Covid a Sakhir. Ultima Gara in Rosso, invece, per Sebastian Vettel che proverà a chiudere nel migliore dei modi per salutare la squadra che lo ha sostenuto per sei anni a Maranello. Il GP di Abu Dhabi prenderà il via alle ore 14:10 e verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. La Gara, inoltre, verrà mandata in onda in diretta e in chiaro sul canale TV8. GP ABU Dhabi – Domenica 13 dicembre ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutto pronto al Gran Premio di Abu. Domenica 13 dicembre andrà in scena l’ultimadel Mondiale vinto da Lewis Hamilton. Proprio il campione del mondo tornerà alla guida della Mercedes dopo la sostituzione di George Russell causa Covid a Sakhir. Ultimain Rosso, invece, per Sebastian Vettel che proverà a chiudere nel migliore dei modi per salutare la squadra che lo ha sostenuto per sei anni a Maranello. Il GP di Abuprenderà il via alle ore 14:10 e verrà trasmesso insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. La, inoltre, verrà mandata in onda ine in chiaro sul canale TV8. GP ABU– Domenica 13 dicembre ...

