Flavio Montrucchio e Alessia, retroscena primo appuntamento: "Mia cugina voleva conoscerlo ed io la accompagnai"

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini formano una delle coppie più seguite della tv. Ecco alcuni retroscena curiosi sul loro incontro. I due sono infatti innamoratissimi, e la loro storia d'amore dura ormai da 18 anni. La loro è una famiglia meravigliosa e, insieme ai figli, formano un delizioso 'quadretto'.

