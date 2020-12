Covid: in Campania contagi ancora in calo, ma resta alto il numero di morti (Di sabato 12 dicembre 2020) Prosegue la discesa della curva dei contagi in Campania ma resta alto il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unita’ di crisi della Regione Campania, sono stati 1.414 i casi positivi – 115 sintomatici – su 19.663 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi e’ del 7,19%, ieri era del 7,43%. I morti sono 47 (24 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 1.758. Questo il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 (occupati, 137); posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Covid e offerta privata); posti letto di degenza occupati: 1.794. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Prosegue la discesa della curva deiinmaildei decessi. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unita’ di crisi della Regione, sono stati 1.414 i casi positivi – 115 sintomatici – su 19.663 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi e’ del 7,19%, ieri era del 7,43%. Isono 47 (24 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 1.758. Questo il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 (occupati, 137); posti letto di degenza disponibili: 3.160 (e offerta privata); posti letto di degenza occupati: 1.794. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

