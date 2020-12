Covid: Fda autorizza vaccino di Pfizer e BioNTech (Di sabato 12 dicembre 2020) Emergenza Covid: l’Fda statunitense ha rilasciato al vaccino di Pfizer e BioNTech la prima autorizzazione all’uso d’emergenza (EUA) L’Fda ha rilasciato al vaccino Covid-19 di Pfizer-BioNTech la prima autorizzazione all’uso d’emergenza (EUA) per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individui di 16 anni e più.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 12 dicembre 2020) Emergenza: l’Fda statunitense ha rilasciato aldila primazione all’uso d’emergenza (EUA) L’Fda ha rilasciato al-19 dila primazione all’uso d’emergenza (EUA) per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (-19) causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individui di 16 anni e più.… L'articolo Corriere Nazionale.

