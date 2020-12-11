Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2020 ore 11:30 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Viabilità DEL 11 DICEMBRE 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA PRENESTINA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO E Più AVANTI SULLA STESSA CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E CASTENUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI E SULLA CASSIA CODE A TRATTI DALL’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI; A SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO IN PROVINCIA DI RIETI, TRA IL KM 11 ED IL KM 18 IN ENTRAMBE ... Leggi su romadailynews
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