Smishing-Vishing : avvisi della Polizia Postale contro le frodi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella sfera di una complessa attività investigativa, svolta con l’impiego di attività tecniche, e coordinata in ambito nazionale dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, gli investigatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria, coadiuvati dall’omologo Ufficio campano, hanno individuato e segnalato alla Autorità giudiziaria genovese un gruppo criminale che era dedito al phishing bancario di ultima generazione. A compimento dell’indagine sono state effettuate numerose perquisizioni dalle quali e emerso un copioso materiale informatico utile ai fini probatori, che ha consentito di denunciare a piede libero quattro frodatori. La cellula criminale sgominata effettuava frodi ai correntisti di tutti gli istituti bancari operanti in Italia, sottraendo cifre da un ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella sfera di una complessa attività investigativa, svolta con l’impiego di attività tecniche, e coordinata in ambito nazionale dal Servizioe delle Comunicazioni, gli investigatori del Compartimentoe delle Comunicazioni per la Liguria, coadiuvati dall’omologo Ufficio campano, hanno individuato e segnalato alla Autorità giudiziaria genovese un gruppo criminale che era dedito al phishing bancario di ultima generazione. A compimento dell’indagine sono state effettuate numerose perquisizioni dalle quali e emerso un copioso materiale informatico utile ai fini probatori, che ha consentito di denunciare a piede libero quattro frodatori. La cellula criminale sgominata effettuavaai correntisti di tutti gli istituti bancari operanti in Italia, sottraendo cifre da un ...

Valdarnopost : #Cronaca La polizia avverte: 'Attenzione alle frodi online Smishing-Vishing'. Ecco cosa sono e come tutelarsi… - NoiAretini : La polizia avverte: 'Attenzione alle frodi online Smishing-Vishing'. Ecco cosa sono e come tutelarsi - AGR_web : Attenzione alle frodi online Smishing-Vishing Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di fro… - SIENANEWS : Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di frodi perpetrate attraverso lo “Smishing-Vishing”… - GrossetoNotizie : “Smishing-Vishing”, la Questura mette in guardia dalla nuova truffa: “Attenzione a messaggi e telefonate sospette” -