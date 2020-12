Sampdoria, Quagliarella sfida il Napoli e ammette: “Un gol nella stadio Maradona è stimolo in più” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Siamo la prima squadra italiana che affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e questo è un privilegio". Inizia così l'intervista di Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport. Il centravanti blucerchiato si appresta a vivere un weekend di emozioni tornando in quella che potrebbe essere definita la "sua" città, Napoli, per l'undicesima giornata di campionato.Quagliarella: campionato e Maradonacaption id="attachment 1063791" align="alignnone" width="487" Quagliarella (getty images)/caption"Per me che sono napoletano e capitano della Samp è qualcosa di unico, che resterà nella storia", ha detto Quagliarella sulla sfida contro il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Siamo la prima squadra italiana che affronterà ilalloDiego Armandoe questo è un privilegio". Inizia così l'intervista di Fabio, attaccante e capitano della, ai microfoni di Sky Sport. Il centravanti blucerchiato si appresta a vivere un weekend di emozioni tornando in quella che potrebbe essere definita la "sua" città,, per l'undicesima giornata di campionato.: campionato ecaption id="attachment 1063791" align="alignnone" width="487"(getty images)/caption"Per me che sono napoletano e capitano della Samp è qualcosa di unico, che resteràstoria", ha dettosullacontro il ...

